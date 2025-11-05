Руте: НАТО е подготвен да ја брани секоја педа од територијата на Алијансата

НАТО е подготвен да ја брани секоја педа од територијата на Алијансата, вклучително и Романија, увери денес во Букурешт генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, кој пристигна во својата прва официјална посета на земјата откако ја презеде функцијата.

Посетата на Руте доаѓа по официјалното соопштение од минатата недела дека САД го намалуваат своето воено присуство во Романија и други источноевропски земји, како и во екот на инцидентите со руски дронови што влегуваат во воздушниот простор на земјите од НАТО во последните месеци, забележаа романските медиуми.

НАТО е подготвен да направи сè што е потребно за одбрана, вклучително и активности како што е мисијата „Источна стража“, кои ги зајакнуваат позициите на Алијансата по целото Источно крило, вклучително и во регионот на Црното Море, изјави генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, на заедничка прес-конференција со романскиот претседател Никушор Дан, јави телевизијата Диги 24.

– Во последните месеци, видовме руски дронови како влегуваат во вашиот воздушен простор. НАТО ги сфаќа сериозно овие инциденти. Ние ќе останеме будни. Одбраната и одвраќањето се од најголема важност, рече Марк Руте на прес-конференцијата.

Генералниот секретар на Алијансата увери дека НАТО е подготвен да го стори она што е потребно и даде пример со мисијата „Источна стража“, која ги зајакнува позициите на Алијансата низ целото Источен Крило, вклучително и во регионот на Црното Море. Според него, ова е пристап заснован на принципот „поголем капацитет кога е потребен, каде што е потребен“.

БТА потсетува дека НАТО почна нова воена мисија на 12 септември за зајакнување на одбраната на своето Источно Крило, наречена „Источна стража“, како одговор на упадите на руски дронови во воздушниот простор на Полска, Летонија, Естонија и Романија.

Одговарајќи на прашање за распределбата на силите на НАТО и САД во Европа и дали постои нерамнотежа помеѓу Полска и балтичките држави од една страна и Романија од друга страна, генералниот секретар рече дека мисијата „Источна стража“ се протега од далечниот север до Црното Море, а пристапот на Алијансата е да има флексибилни сили што можат да бидат распоредени „кога е потребно, каде што е потребно“.

Во врска со повлекувањето на дел од американските сили од Романија, Марк Руте истакна дека САД продолжуваат да имаат силно присуство во Европа, а промената на бројот на воен персонал не е невообичаена.

Минатата недела, романското Министерство за одбрана соопшти дека САД имаат намера да го намалат своето воено присуство на источното крило на НАТО, вклучително и во Романија. Според министерството, САД ќе задржат околу 1.000 војници на романска територија, додека во моментов има околу 1.700 американски војници во земјата, според најновите достапни податоци.

Американската армија во Европа во соопштение изјави дека „втората пешадиска бригада на 101-та воздушно-десантна дивизија ќе се прераспореди според планираното во својата база во Кентаки без да биде заменета“. „Ова не е повлекување на САД од Европа, ниту сигнал за послаба посветеност на НАТО кон Членот 5“, се вели во соопштението.

На денешната прес-конференција, генералниот секретар на НАТО ја увери Романија дека нема причина за загриженост.

НАТО е решен да ја брани секоја педа од територијата на Алијансата, вклучително и Романија, рече тој, додавајќи дека доколку земјата биде нападната од некого, „ќе биде спасена од 31 друга земја“. Тој рече дека никој нема да се обиде да нападне.

Романскиот претседател Никушор Дан, исто така, на прес-конференцијата истакна дека земјата има сојузници и е соодветно заштитена од секаков вид закана.

Романскиот претседател изјави дека со Марк Руте разговарал за безбедносната состојба во евроатлантската област и соработката, како и за потребата од зголемување на трошоците за одбрана.

Марк Руте истакна дека Романија е вреден сојузник веќе 20 години и ја пофали земјата за нејзината поддршка за Украина.

Руте, исто така, го цени придонесот на Романија, Бугарија и Турција за безбедноста во Црното Море, расчистувањето на мини и патролирањето, мирот и стабилноста надвор од нивните граници, како и нивното учество во мисиите во Косово и Ирак.

– Романија ја разбира важноста на инвестициите во одбраната и е пример во оваа смисла, издвојувајќи над 2 проценти од БДП за одбрана со план да ги зголеми на 3,5 проценти до 2030 година; уште 1,5 проценти ќе бидат издвоени за инвестиции во одбраната, додаде генералниот секретар на прес-конференцијата со романскиот претседател.

Никушор Дан нагласи дека Романија спроведува национална стратегија во одбранбената индустрија и е сериозна во врска со ревитализацијата на овој економски сектор. „Имаме традиции во овој поглед (…), и во овој меѓународен контекст, сме должни да ги оживееме“, истакна Дан.

– Разговаравме за дополнителните воени капацитети што ќе бидат обезбедени низ целото Источен Крило, вклучително и во Романија. Од романска страна, истакнав дека нашата земја ќе продолжи да инвестира во зајакнување на своите воени капацитети, рече Никушор Дан, додавајќи дека Романија ќе ги исполни обврските што ги презеде во сојузнички контекст.

Генералниот секретар на алијансата, Марк Руте, утре заедно со романскиот претседател ќе учествува на Форумот на НАТО за одбранбена индустрија, кој се одржува денеска и утре во Букурешт. Фокусот на настанот е на зголемување на производството на одбраната и соработката во оваа област.

Генералниот секретар на Алијансата истакна дека овој форум е дел од напорите на НАТО да го пополни „јазот помеѓу она што го имаме и она што ни треба“.

Руте денеска беше примен и од премиерот Илие Боложан, а подоцна ќе се сретне и со претседателите на двата дома на романскиот парламент, Мирчеа Абрудијан и Сорин Гриндејану