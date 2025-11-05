 Skip to main content
05.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 5 ноември 2025
Неделник

Се сеќавате кој вака ја држеше раката на срце? Зохран од Њујорк се лути кога го викаат Зоран

Свет

05.11.2025

34 годишниот Зохран Кваме Мамдани кој е избран за градоначалник на Њујорк е роден во Кампала, Уганда. Средното име му е во чест на првиот претседател на Гана, Кваме Нкрумах. Американските медиуми пишуваат дека тој се лути кога му го крешат името па наместо Зохран го нарекуваат Зоран.

Кој е Зохран Мамдани – првиот муслиман градоначалник на Њујорк

Биографија на Зохран Мамдани

Зохран Мамдани е роден во Уганда во 1990 година, а на седумгодишна возраст со своето семејство се преселил во Њујорк. Дипломирал на Универзитетот „Колумбија“, а пред да влезе во политиката работел како организатор на заедницата во Квинс, ангажиран во иницијативи за домување, права на мигрантите и пристап до јавни услуги.

Неговата победа се смета за историски момент не само за градот Њујорк, туку и за американската левица, која сè почесто добива поддршка кај младите гласачи и имигрантските заедници.

Поврзани вести

Фудбал  | 05.11.2025
Галерија од мечот Пелистер-Вардар: Вардарци се вратија на врвот на табелата
Фудбал  | 05.11.2025
Макс Даумен: Запамтете го ова има, ќе биде голема ѕвезда
Свет  | 05.11.2025
Кој е Зохран Мамдани – првиот муслиман градоначалник на Њујорк
﻿