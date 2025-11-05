 Skip to main content
05.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 5 ноември 2025
Борел: Путин и Трамп можеби имаат таен договор за Украина

Свет

05.11.2025

Поранешниот шеф на европската дипломатија Жозеп Борел изрази сомнеж дека претседателоте на САД и на Русија, Доналд рамп и Владимир Путин можеби имаат таен договор околу решавање на војната во Украина.

Мислам дека Трамп и Путин имаат договор што го склучија во Алјаска. Трамп е задолжен да го убеди украинскиот претседаел Володимир Зеленски доброволно да го прифати тој договор или, пак, да го принуди да го стори тоа. Трамп не го направи тоа кога Зеленски дојде во Белата куќа затоа што имаше Европејци околу него кои го поддржуваа. Но, се чини дека го направи тоа за време на нивната последната средба“, изјави Борел.

Борел додаде дека тоа е причината зошто Трамп нема да испорача ракети Томахавк на Украина.

Трамп веројатно рекол: „Видете, оваа војна мора да заврши и мора да ја предадете територијата и тоа е тоа. Ако не го направите тоа, Русија ќе ве уништи“, вели Борел

