05.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 5 ноември 2025
Неделник

Вака гореше автобус со навивачи на Барселона

Фудбал

05.11.2025

Во автобус што превезувал навивачи на шпанскиот фудбалски клуб „Барселона“ во Бриж вечерва избувна пожар, но при инцидентот нема повредни, јави белгискиот јавен радиодифузен сервис ВРТ. 

Пожарот избувнал додека автобусот со навивачите се движел кон стадионот „Јан Брејдел“, каде што вечерва се игра фудбалски натпревар рамките на Лигата на шампионите меѓу домашниот „Бриж“ и „Барселона“. 

Според полицијата, пожарот го предизвикал еден од навивачите на „Барселона“, кој кај себе имал пиротехнички средства, но засега нема детали како се случил целиот настан. 

Осомничениот предизвикувач на пожарот е приведен. 

Пожарот набрзо бил изгаснат по интервенција на противпожарна служба од Бриж. 

