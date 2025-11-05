Вака гореше автобус со навивачи на Барселона

Во автобус што превезувал навивачи на шпанскиот фудбалски клуб „Барселона“ во Бриж вечерва избувна пожар, но при инцидентот нема повредни, јави белгискиот јавен радиодифузен сервис ВРТ.

Пожарот избувнал додека автобусот со навивачите се движел кон стадионот „Јан Брејдел“, каде што вечерва се игра фудбалски натпревар рамките на Лигата на шампионите меѓу домашниот „Бриж“ и „Барселона“.

Според полицијата, пожарот го предизвикал еден од навивачите на „Барселона“, кој кај себе имал пиротехнички средства, но засега нема детали како се случил целиот настан.

Осомничениот предизвикувач на пожарот е приведен.

Пожарот набрзо бил изгаснат по интервенција на противпожарна служба од Бриж.