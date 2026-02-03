Рација во канцелариите на „Икс“ во Париз, Илон Маск повикан на сослушување

Канцеларијата на парискиот обвинител изврши рација во канцелариите на платформата за социјални медиуми „Икс“ на Илон Маск во Франција, како што беше објавено во соопштението, пренесува Франс24.

Како дел од истрагата, канцеларијата на парискиот обвинител ги повика Илон Маск и Линда Јакарино, првата извршна директорка на платформата, да сведочат.

Одделот за сајбер криминал на обвинителството ја води истрагата, соопшти одделот во објава на Икс. Европол и одделот за сајбер криминал на француската полиција исто така учествуваат во истрагите.

Истрагата отворена во јануари 2025 година е проширена за да го вклучи и создавањето сексуална содржина од страна на четботот Грок, според меѓународните медиуми.

Обвинителството појаснува дека истрагата ја започнало по жалба од пратеник кој тврди дека пристрасни, злонамерни алгоритми можеби го нарушиле работењето на систем за автоматска обработка на податоци.

Досега нема коментар од Икс.

Канцеларијата на парискиот обвинител, исто така, објави дека се откажува од платформата Икс и дека отсега ќе комуницира преку Линкедин (Мајкрософт) и Инстаграм (Мета).

Се забележува дека во јули, Маск ги негираше првичните обвинувања и изјави дека француските обвинители започнуваат „политички мотивирана кривична истрага“.