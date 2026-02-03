 Skip to main content
03.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 февруари 2026
Неделник

Рација во канцелариите на „Икс“ во Париз, Илон Маск повикан на сослушување

Свет

03.02.2026

Канцеларијата на парискиот обвинител изврши рација во канцелариите на платформата за социјални медиуми „Икс“ на Илон Маск во Франција, како што беше објавено во соопштението, пренесува Франс24.

Како дел од истрагата, канцеларијата на парискиот обвинител ги повика Илон Маск и Линда Јакарино, првата извршна директорка на платформата, да сведочат.

Одделот за сајбер криминал на обвинителството ја води истрагата, соопшти одделот во објава на Икс. Европол и одделот за сајбер криминал на француската полиција исто така учествуваат во истрагите.

Истрагата отворена во јануари 2025 година е проширена за да го вклучи и создавањето сексуална содржина од страна на четботот Грок, според меѓународните медиуми.

Обвинителството појаснува дека истрагата ја започнало по жалба од пратеник кој тврди дека пристрасни, злонамерни алгоритми можеби го нарушиле работењето на систем за автоматска обработка на податоци.

Досега нема коментар од Икс.

Канцеларијата на парискиот обвинител, исто така, објави дека се откажува од платформата Икс и дека отсега ќе комуницира преку Линкедин (Мајкрософт) и Инстаграм (Мета).

Се забележува дека во јули, Маск ги негираше првичните обвинувања и изјави дека француските обвинители започнуваат „политички мотивирана кривична истрага“.

Поврзани вести

Свет  | 01.02.2026
„СпејсЕкс“ ја блокираше руската неовластена употреба на „Старлинк“
Технологија  | 11.01.2026
Маск: За една недела, ќе го објавиме новиот алгоритам на „Икс“
Свет  | 16.12.2025
Илон Маск е првиот кој „тежи“ 600 милијарди долари, според „Форбс“
﻿