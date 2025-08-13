Путин телефонски го информирал Ким Џонг-ун за средбата со Трамп

Рускиот претседател Владимир Путин телефонски го информираше севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун за претстојниот самит со американскиот претседател Доналд Трамп, што ќе се одржи за два дена во Енкориџ, на Алјаска, соопшти Кремљ.

„Рускиот претседател… сподели информации со Ким Џонг-ун во контекст на претстојните разговори со американскиот претседател Доналд Трамп“, објави Кремљ по средбата на лидерите.

Според соопштението, Путин, исто така, изрази благодарност за поддршката што Пјонгјанг и ја даде на Русија во потиснувањето на украинските војници од својот граничен Курски регион по упадот во август 2024 година. Тој, исто така, изрази благодарност за „храброста, хероизмот и посветеноста“ што ги покажаа севернокорејските војници во тој контекст.

Путин и Трамп ќе се сретнат во Алјаска во петок за да разговараат за начините за завршување на војната меѓу Русија и Украина, која трае речиси три и пол години.

Претстојните разговори ќе бидат првата средба лице в лице меѓу актуелните претседатели на Русија и САД од јуни 2021 година, кога Путин се сретна со тогашниот американски претседател Џо Бајден во Женева, Швајцарија.