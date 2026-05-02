02.05.2026
Повлекувањето на американските сили од Германија покажува дека Европа мора да преземе поголема одговорност за својата одбрана, коментира Берлин

Европејците мора да преземат поголема одговорност за својата безбедност, изјави германскиот министер за одбрана Борис Писториус, коментирајќи ја намерата на САД да повлечат 5.000 свои војници стационирани во Германија.

„Германија е на вистинскиот пат“ во овој поглед, рече Писториус, истакнувајќи дека се преземени мерки за зголемување на персоналот на Бундесверот, олеснување и забрзување на јавните набавки за набавка на одбранбена опрема и за изградба на инфраструктура.

„Можеше да се претпостави дека САД ќе повлечат дел од своите сили од Европа, вклучително и од Германија“, додаде тој.

