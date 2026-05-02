Повлекувањето на американските сили од Германија покажува дека Европа мора да преземе поголема одговорност за својата одбрана, коментира Берлин

Tom from Pixabay

Европејците мора да преземат поголема одговорност за својата безбедност, изјави германскиот министер за одбрана Борис Писториус, коментирајќи ја намерата на САД да повлечат 5.000 свои војници стационирани во Германија.

„Германија е на вистинскиот пат“ во овој поглед, рече Писториус, истакнувајќи дека се преземени мерки за зголемување на персоналот на Бундесверот, олеснување и забрзување на јавните набавки за набавка на одбранбена опрема и за изградба на инфраструктура.