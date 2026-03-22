Поправките на гасниот комплекс „Рас Лафан“ во Катар ќе траат 5 години

Државната компанија „Катар Енерџи“, која го управува гасниот комплекс „Рас Лафан“, за „Ројтерс“ вели дека штетата на „две единици“ од објектот за течен природен гас, развиен преку заедничко вложување со американската компанија „ЕксонМобил“, ќе трае од три до пет години за да биде поправен.

Компанијата додава дека иранскиот ракетен напад ќе ги намали нејзините годишни приходи за 20 милијарди долари и ќе ја принуди да ги откаже долгорочните договори со Италија, Белгија, Кореја и Кина. Како што признаваат самите Катарци, ограничениот напад на Иран врз мал дел од објектот „Рас Лафан“ предизвикал толкава штета.

Оваа реалност уште еднаш нагласува дека секој поголем ирански напад врз овие објекти и други слични нафтени и гасни инсталации во регионот, што би можеле да дојдат како ирански одговор на израелско-американските напади, може да доведе до огромна штета.