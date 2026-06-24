Половина Крим без струја и гориво

Украински дронови во текот на ноќта го погодија енергетскиот систем на окупираниот Крим и објекти за преработка на гас во руската Оренбуршка област, со што продолжува притисокот врз енергетската инфраструктура под руска контрола. По серија експлозии во електраната во Симферопол, дојде до прекин во снабдувањето со електрична енергија, објави каналот на Телеграм „Exilenova Plus“. Главната трафостаница во Севастопол исто така била повеќепати погодена, поради што градот останал без струја, пренесува проукраинскиот канал „Crimean Wind“. Според последните информации, околу половина од Крим е погодена од прекини во електричната енергија.

Истовремено, на бензинските пумпи на Крим е наложено целосно да се запре продажбата на гориво за граѓаните од 21 јуни. Украински дронови погодиле и постројка за преработка на гас во Оренбуршката област, каде по нападот избувнал пожар. Гувернерот на регионот, Јевгениј Солнцев, потврди дека над индустриски објект биле соборени беспилотни летала, без да даде дополнителни детали за штетите.

Оренбуршката област се наоѓа близу границата со Казахстан. Во меѓувреме, според украински воени извори, во голема операција на 23 јуни биле погодени повеќе цели на окупираниот Крим, меѓу кои железнички мост преку Севернокримскиот канал, складишта за гориво и воени објекти.

Претходно, на 22 јуни, украински дронови нападнале електрана на Крим, како и цели во други окупирани региони и во Московската област. Според извештаи, најмалку 15 руски региони вовеле ограничувања на продажбата на гориво, поради зголемен притисок врз рафинериите и енергетскиот систем.

Во регионот Белгород, локалните власти тврдат дека има доволно гориво, но се воведени ограничувања за да се спречат можни недостигнувања. На некои бензински пумпи е ограничено точењето гориво во канистри, а продажбата на одредени видови бензин е суспендирана. Ограничувања се воведени и во повеќе други региони низ Русија, вклучувајќи области кои се наоѓаат илјадници километри од границата со Украина, што укажува на проширување на ефектите од нападите.

Рускиот вицепремиер Александар Новак изјави дека ситуацијата со снабдувањето со гориво е „комплицирана, но под контрола“, додека се разгледуваат дополнителни мерки, вклучително и ограничување на извозот на дизел. Украина ги смета руските рафинерии и енергетски објекти за легитимни воени цели, бидејќи тие го снабдуваат и финансираат воениот апарат на Русија.