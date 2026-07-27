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Неделник

Празни полици: Лебот на Крим 0.62 евра, јајцата едно евро, но тешко се наоѓаат

Свет

27.07.2026

Бугарските медиуми пишуваат за празните маркети на Крим. „Сега.бг“ пренесува дека голем број на основни продукти недостасуваат, а и оние што ги има се скапи.

Најголемата разлика е во цените на млечните производи. Најевтиниот кефир во Пуда е за 167% поскап – 150 рубли за литар на полуостровот наспроти 56 рубли во Краснодарската област. Белиот леб е повеќе од двојно поскап – 58 рубли наспроти 23 рубли во Краснодарската област (+131%), јајцата – 94,5 рубли за десет комада наспроти 38 рубли (+149%), зачините (+127% при купување мелена црвена пиперка), портокалите (+120%), тестенините (+119%) и грашокот (+102%). Хељдата (+88%), брашното (+85%), чајот (+83%), пилешките бутови (+83%), оризот (+80%), маргаринот (+75%), урдата (+74%), јогуртот (+67%), солта (+60%) и сончогледовото масло (+57%) се исто така значително поскапи на Крим.

Извор Сега.бг

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