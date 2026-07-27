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Понеделник, 27 јули 2026
Неделник

Од 1 август поскапува парното за скопјани

Скопје

27.07.2026

Граѓаните на Скопје ги очекуваат повисоки сметки за затоплување уште пред официјалниот почеток на следната грејна сезона. Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) ги одреди новите цени за сите корисници на централно греење во главниот град, а коригираниот ценовник официјално стапува на сила од 1 август.

Најголемото зголемување ги засега домаќинствата приклучени на системот на „ЕСМ Снабдување“, каде што цената на топлинската енергија се коригира нагоре за 5,96 проценти.

Паралелно со ова, поскапување ќе има и за сите останати снабдувачи во градот, иако со малку понизок процент на корекција.

Покачување ќе има и за корисниците на „ЕСМ Енергетика“ односно т.н. железарско парно каде зголемувањето изнесува 5,18 проценти, додека за корисниците на „Скопје Север“ (ЕнергоЕколог) цената оди нагоре за 3,65 проценти. Пресметките на регулаторот покажуваат дека за просечен стан со површина од 60 квадратни метри, месечната сметка ќе биде повисока за околу 140 денари.

И покрај новите ревидирани цени кои паѓаат на товар на граѓанскиот буџет, од Регулаторната комисија уверуваат дека ценовното ниво во земјава останува поволно во споредба со соседните држави.

И покрај новите ревидирани цени кои паѓаат на товар на граѓанскиот буџет, од Регулаторната комисија уверуваат дека ценовното ниво во земјава останува поволно во споредба со соседните држави.

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