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Неделник

Најава од ЕВН: Повеќе скопски улици утре без струја

Скопје

20.07.2026

Од ЕВН Македонија информираат дека поради планирани работи на електродистрибутивната мрежа,утре (вторник) без електрична енергија ќе останат дел од корисниците во општините Центар и Карпош.

Според најавата, од 09:00 до 12:00 часот без струја ќе бидат делови од улиците Истарска, 83, Битолска, 42, Светозар Марковиќ, 47, како и делови од булеварите Моша Пијаде и Крушевска Република во општина Центар.

Во општина Карпош, од 09:00 до 13:00 часот прекин на електричната енергија ќе имаат корисниците од дел од ул. 1687 во село Бардовци, додека од 09:00 до 14:00 часот без струја ќе остане дел од село Орман, пред пругата.

Од ЕВН апелираат граѓаните да ги планираат своите активности согласно најавените прекини.

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