Кривична пријава против четири правни и пет физички лица од Пробиштип, го оштетиле буџетот на Агенцијата за вработување за сума од над 3,5 милиони денари

Надворешната канцеларија за криминалистички работи Пробиштип поднесе кривична пријава против четири правни лица од Пробиштип, нивните сопственици и управители лице (60) од Штип, лице (63) од Пробиштип, лице (50) од Пробиштип, лцие (58) од Пробиштип, како и И.П. од Пробиштип, вработен во Агенцијата за вработување на Република Македонија – Центар за вработување Пробиштип поради постоење основи на сомнение за сторени продолжени кривични дела „злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно приватно партнерство”, „злоупотреба на службената положба и овластување” и „перење на пари и други приноси од казниво дело”.

Пријавените правни лица и управителите во договор со И.П.(раководител на Центарот за вработување во Пробиштип во време на случување на делата) се пријавиле за учество за добивање неповратна финансиска помош, како предвидена мерка на Владата од 2024 година за вработување на целна група- невработени лица Роми, односно на незаконски начин и противправно го оствариле правото, вработувајќи лица кои не биле Роми по националност и имале претходен работен стаж, а кој незаконски им бил избришан во АВРСМ.

На тој начин пријавените противправно присвоиле и предизвикале штета на Буџетот на Агенцијата во износ од 3.520.000 денари.