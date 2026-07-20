Силно невреме предизвика штети во Делчево, надлежните служби на терен

Силното невреме што го зафати Делчево предизвика материјални штети на повеќе локации, при што најсериозно е оштетен кров на објект, чија санација е во тек. Надлежните служби се на терен и работат на расчистување на последиците.

Градоначалникот на Делчево, Иван Гоцевски за МИА изјави дека засега нема информации за повредени лица.

-Дел од жителите, меѓу кои и деца, се безбедно евакуирани. Поради паднати дрвја на повеќе патни правци, во расчистувањето се вклучени Територијалната противпожарна единица, Центарот за управување со кризи, како и екипи со специјализирана механизација, информира Гоцевски.

Во акцијата ќе се приклучи и екипа од шумското стопанство со шест вработени и моторни пили, кои ќе работат на отстранување на паднатите дрвја и воспоставување нормална проодност на патиштата.

Надлежните упатија апел до граѓаните кои сакаат да помогнат да се пријават во Територијалната противпожарна единица или во Центарот за управување со кризи, каде ќе добијат конкретни насоки за нивно безбедно вклучување во акцијата за расчистување.

Невремето предизвика штети и на електроенергетската инфраструктура, при што беа оштетени неколку бандери во повеќе населби во Делчево. Оштетени се и лимени кровови во населбата Расадник и во централното градско подрачје, каде екипи на Територијалната противпожарна единица Делчево интервенираат за нивно безбедно отстранување поради фреквентноста на локацијата.