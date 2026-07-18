Брисел со амбициозен план: Европа да стане првиот „електричен континент“

Европската комисија официјално претстави амбициозен акциски план кој предвидува до 2040 година безмалку половина од целокупната потрошувачка на енергија во рамките на Европската Унија да биде покриена од електрична енергија. Иако во почетните нацрт-верзии постоеше опција оваа одредба да биде строго обврзувачка за земјите членки, во финалниот текст таа се уште има карактер на препорака, со отворена можност за нејзино идно инкорпорирање во енергетските стратегии на Унијата.

Според новите европски проекции, учеството на струјата во вкупниот енергетски биланс ќе мора да се искачи на високи 46 проценти, што претставува прецизно удвојување во споредба со актуелното ниво кое стагнира на околу 23 отсто. Овој радикален пресврт е насочен кон драстично кратење на увозот на енергенси, со што се проценува дека побарувачката за нафта на европскиот пазар би се намалила за 40 проценти, додека кај гасот тој пад би изнесувал дури 70 отсто.

Главен иницијатор за воведувањето на овие мерки е европскиот комесар за енергетика, Дан Јергенсен, кој порача дека европската економија мора веднаш да се трансформира и да се потпре на чисти домашни извори со цел да се намалат трошоците и за индустријата и за домаќинствата.

Јергенсен во своето излагање даде пластична и силна споредба за брзината со која Унијата планира да ја спроведе оваа електрификација во следните децении:

„Ерата на фосилните горива завршува. Сега предлагаме удвојување на стапката на електрификација во Европа. Ни требаше време од каменото доба до денес за да достигнеме 23 проценти, а сега сакаме да ја удвоиме за 14 години“, изјави Јергенсен.

Првиот „електричен континент“ во светот

Зад овој план цврсто застана и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, потенцирајќи дека геополитичката независност на Унијата е директно поврзана со начинот на кој се напојува економијата. Од Комисијата појаснуваат дека иако над 70% од моментално произведената струја во ЕУ доаѓа од обновливи извори и нуклеарни централи, целокупната транзиција изминативе десет години буквално тапкала во место.

Фон дер Лајен јасно ја дефинираше крајната глобална амбиција на овој европски акциски план:

„Денес предлагаме Европа да стане првиот континент на електрична енергија во светот“, порача Фон дер Лајен.

Војната во Иран и дополнителните милијарди за увоз

Финансиските пресметки на Брисел покажуваат дека фосилните горива се преголем товар за европскиот буџет. Истражувањата нотираат дека од почетокот на војната во Иран, ЕУ морала да потроши дополнителни 50 милијарди евра за набавка на нафта и гас, пари кои со новиот план би останале во европската економија.

Намалување на трошоците за увоз: Постигнувањето на зацртаната цел до 2040 година ќе ги скрати трошоците на ЕУ за увоз на фосилни горива за неверојатни 260 милијарди евра секоја година.

Заштеди кај електричните возила: Брисел проценува дека менаџирањето и возењето на електрично возило на батерии на долг рок е за дури 78 проценти поевтино во споредба со традиционалните автомобили.

Поевтино греење со топлински пумпи: Целосното исфрлање на гасните котли и нивна замена со топлински пумпи ќе ги намали просечните сметки и трошоци за греење кај европските домаќинства за 60 проценти.