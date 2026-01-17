 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Петмина загинати во лавини во Австрија

Свет

17.01.2026

Пет лица загинаа во две лавини во Австрија во саботата, изјави портпаролката на планинската спасувачка служба во Салцбург за ДПА, пренесуваат медиумитемедиумите.\

Седум лица беа затрупани од лавина попладнето на врвот Финстеркопф, висок 2.150 метри, во долината Гросарл во федералната покраина Салцбург, рече таа.

Планинската спасувачка служба објави дека четворица членови на скијачката група се пронајдени мртви, додека другите се тешко повредени.

Претходно во саботата, една жена загина во лавина во областа Бад Хофгаштајн.

