 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Трамп најави царини од 10 проценти за осум европски земји поради Гренланд

Свет

17.01.2026

whitehouse
Фото: Бела куќа

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска објави дека ќе бидат воведени царини од 10 проценти за осум европски земји што се спротивставуваат на неговата намера САД да го купат Гренланд.

Во објава на неговата мрежа Truth Social, Трамп наведе дека царини од 10 проценти ќе стапат на сила на 1 февруари за Данска, Норвешка, Шведска, Франција, Германија, Велика Британија, Холандија и Финска.

Според него, тие царини ќе се зголемат на 25 проценти од 1 јуни и ќе продолжат да важат се додека не се постигне договор за купување на Гренланд.

Поврзани вести

Свет  | 17.01.2026
Кошта: ЕУ разгледува одговор на царините на Трамп за Гренланд
Свет  | 17.01.2026
Стив Банон, поранешен стратег во Белата куќа: Канада е следната Украина
Свет  | 17.01.2026
Во Копенхаген и други дански градови се одржаа протести за поддршка на Гренланд
﻿