 Skip to main content
15.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 15 февруари 2026
Неделник

Пентагот: Американски војници упаднаа на танкер што превезувал нафта од Венецуела

Свет

15.02.2026

Припадници на американската армија синоќа упаднаа на санкциониран танкер во Индискиот Океан откако го следел од Карипското Море во обид да се справи со нелегалната нафта поврзана со Венецуела, соопшти денеска Пентагон.

„Бродот се обиде да го прекрши карантинот на претседателот (Доналд) Трамп со надеж дека ќе избега. Го следевме од Карипско Море до Индиски Океан, го намаливме растојанието и го запревме“, се наведува во соопштението на Пентагон.

Танкерот „Вероника III“ е под американски санкции, а пловел под панамско знаме. Бродот од 2023 година е поврзан со руска, иранска и венецуелска нафта.

Бродот испловил од Венецуела на 3 јануари, истиот ден кога беше заробен венецуелскиот претседател Николас Мадуро, со речиси два милиона барели сурова нафта и гориво.

Не е познато дали танкерот е формално запленет и ставен под контрола на САД. Администрацијата на Трамп заплени повеќе танкери како дел од поширокиот напор за преземање на контролата врз венецуелската нафта.

Поврзани вести

Свет  | 13.02.2026
Шефот на Пентагон им порача на членките на НАТО да ги зајакнат своите борбени капацитети
Свет  | 07.02.2026
САД потврдија дека во операцијата за заробување на Мадуро биле користени високо доверливи дронови
Свет  | 01.02.2026
Трамп: Индија ќе купува нафта од Венецуела наместо од Иран
﻿