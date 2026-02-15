Орбан: 21-от век ќе биде век на понижување на Европа

Премиерот на Унгарија, Виктор Орбан во годишното обраќање до нацијата истакна дека Европа првпат од пронаоѓањето на парната машина е надвор од големите светски промени и оти 21-от век ќе биде „век на понижување на Европа“.

Тој синоќа потенцира дека тоа што минатата години го тврдел сега се остварило. Орбан во минатогодишниот говор наведе дека унгарската влада, како сојузник на американскиот претседател Доналд Трамп, ќе биде на „главната улица на историјата“ додека политичките противници „ќе скитаат по споредните улици“.

Според него Трамп повел револуција против либералните елити, а Унгарија се придружила.

– Морам да признаам дека завршивме само половина од работата: репресивната машинерија на Брисел сè уште работи во Унгарија и ние ќе ја исчистиме по априлските избори. Маскирани во организации на граѓанското општество, купени новинари, судии, политичари, алгоритми, бирократи, вртат милиони евра, тоа денес е Брисел во Унгарија – истакна Орбан.

Тој посочи дека треба да се цени пријателството на САД бидејќи Вашингтон ја разоткрива цензурата на Европска Комисија. Орбан се повика на американски извештај во кој се наведува дека Европска комисија наводно вршеле притисок врз социјалните мрежи да цензурираат содржини, вклучително и за време на изборите во Романија и во Молдавија.

Орбан наведе и дека „Европа одлучила да тргне во војна до 2030 година“.

– Ова ќе бидат последни избори (во Унгарија) пред војната. Брисел одлучи да ги порази Русите во Украина, а надвор од Унгарија, војна се подготвува низ цела Европа – посочи унгарскиот премиер.

Тој во говорот се осврна и на Украина, потенцирајќи дека Будимпешта нема да испрати ниту пари ниту оружје за Киев.