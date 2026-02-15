 Skip to main content
15.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 15 февруари 2026
Неделник

27-годишен Македонец во кома по стравична несреќа во Италија

Хроника

15.02.2026

Фото: Freepik

27 -годишен македонски работник, жител на покраината Перуџа, бил згмечен од дрво и сега е во многу тешка состојба по стравична несреќа која се случила пред 4 дена на периферијата на Арзачена.

Според првичните извештаи, младиот човек сечел дрво кое одеднаш паднало. Големото дрво се срушило, совладувајќи го. Кога пристигнале службите за итни случаи, работникот веќе бил во кома.

На местото на настанот реагирала воздушната брза помош 118. По почетната стабилизација и интубација, повредениот човек бил итно префрлен во одделот за итни случаи во болницата „Џовани Паоло II“ во Олбија.

Тестовите открија исклучително сериозна медицинска состојба : фрактура на грбниот пршлен со повреда на ‘рбетниот мозок, траума на белите дробови и мала количина воздух во градната празнина.

Со оглед на сериозноста на неговата состојба, 27-годишникот потоа беше префрлен со хеликоптер на 118-та екипа во Сасари, каде што ќе биде подложен на итна операција на Одделот за неврохирургија.

Поврзани вести

Балкан  | 12.02.2026
Трамвај излета од шините во центарот на Сараево: Едно лице загина, малолетничка остана без нога
Свет  | 12.02.2026
Италија ја заострува миграциската политика
Хроника  | 12.02.2026
Автомобил излета од пат во тетовско: Повредени возачот и малолетничка
﻿