Унгарскиот премиер Виктор Орбан ги критикуваше „воените подготовки на Брисел“ и рече дека Европа сега е „предводена од германската воена тројка“, мислејќи на германскиот канцелар Фридрих Мерц, претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и шефот на Европската народна партија (ЕПП) Манфред Вебер, јавуваат унгарските медиуми.

Зборувајќи на настан на партијата Фидес во главниот град Будимпешта, Орбан вчера ги обвини германските лидери дека се „најголеми поттикнувачи на војна“, пренесува Индекс. ху.

Европа сега ја води германска воена тројка: претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, е Германка. Германскиот канцелар Фридрих Мерц, очигледно. И лидерот на најголемата фракција во Европскиот парламент, претседателот на Европската народна партија (ЕПП), Манфред Вебер, исто така е Германец, рече унгарскиот премиер Орбан.

Тој додаде дека Унгарците „изгубиле две војни“, осврнувајќи се на Првата и Втората светска војна.