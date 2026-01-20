 Skip to main content
20.01.2026
Вторник, 20 јануари 2026
„Бугонија“ на Јоргос Лантимос денеска во Кинотека

Филм

20.01.2026

20 ЈАНУАРИ (ВТОРНИК) 20:00

БУГОНИЈА
(Bugonia)

Игран филм, САД
2025, 118 мин., колор, ДЦП
Режија: Јоргос Лантимос (Yorghos Lanthimos)
Сценарио: Вил Трејси (Will Tracy)
Улоги: Ема Стоун, Џеси Племонс, Алисија Силверстон (Ema Stone, Jessie Plemons, Alicia Silverstone)
Bugonia (2025) е мрачен и ироничен научнофантастичен трилер со елементи на црна комедија, во режија на Јоргос Лантимос, со Ема Стоун во улога на Мишел Фулер — моќна и каризматична извршна директорка на голема фармацевтска компанија. Двајца млади мажи, Теди (Џеси Племонс) и неговиот наивен роднина Дон (Аидан Делбис), убедени дека Мишел е всушност вонземјанка што планира да ја уништи Земјата, ја киднапираат и ја држат затворена, надевајќи се дека ќе ја принудат да ја открие својата вистинска природа и да им помогне да ја спасат планетата.

Во текот на филмот, ситуацијата е исполнета со низа апсурдни и нелогични обиди да се „докажe“ нејзината вонземска суштина, меѓу кои и присилното бричење на нејзината глава, како и психолошки игри што се движат од мрачно комични до отворено брутални. Во шокантниот завршеток, Мишел открива — или тврди — дека навистина е вонземјанска принцеза и дека човештвото е осудено, што води кон катастрофална одлука за судбината на луѓето.

Возрасна категорија: 16 години
Влезница: 150 денари

