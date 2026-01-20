 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
ЕП: Србите сами се елиминираа

Ракомет

 Фаворитот Франција со максимални три победи ги заврши настапите во Ц-групата на Европското ракометно првенство 2026. Триколорите синоќа во дербито на 3.коло ја победија Норвешка во Соло со 38:34. На другиот натпревар од оваа група, Чешка беше убедлива против Украина со 38:29.

Франција со 6 бода го освои првото место, Норвешка со 4 заврши на втората позиција, Чешка собра 2 бода за трето место, Украина без освоен бод е последна. 

Многу понеизвесно беше во А-групата каде Германија во последното коло ја совлада Шпанија со 34:32, додека Австрија славеше над Србија со 26:25.

На крајот, Германија е прва со 4 бода, исто толку има и Шпанија на втората позиција, Австрија е трета со два бода, Србија е последна исто така со два бода. 

Во следната фаза одат двете првопласирани репрезентации.

