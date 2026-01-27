Орбан: Брисел ќе ја задолжи цела Европа за да ја финансира Украина

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека европските земји никогаш нема да ги вратат средствата што Европската Унија планира да ги издвои за финансирање на Украина, предупредувајќи дека товарот на овие одлуки ќе падне врз сите граѓани на ЕУ.

„Брисел ќе ја задолжи цела Европа за да ја финансира Украина“, напиша Орбан на социјалните мрежи на 27 јануари, додавајќи дека ова е политика чии последици ќе ги почувствуваат сите земји членки на долг рок.

Унгарскиот премиер изјави дека лидерите на Европската Унија имаат намера да обезбедат десетици милијарди долари помош за Киев преку заедничко задолжување од страна на земјите членки, што, како што рече, претставува опасен преседан во финансиската политика на Унијата.

Одлуката за заедничко позајмување на 90 милијарди евра за покривање на финансиските потреби на Украина за 2026 и 2027 година беше донесена на самитот на Европската Унија минатиот декември. Кредитот, наводно, ќе биде финансиран од буџетот на ЕУ, откако лидерите не успеаја да постигнат договор за користење на замрзнатите руски средства.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека кредитот за Украина ќе биде поделен на два нееднакви дела. Според неа, 60 милијарди евра ќе бидат наменети за воена набавка, додека преостанатите 30 милијарди евра ќе бидат насочени кон буџетска поддршка за украинските власти.

Орбан претходно остро ја критикуваше финансиската и воената помош за Украина, предупредувајќи дека таквата политика ги продлабочува економските проблеми во рамките на Европската Унија и ја доведува во прашање финансиската стабилност на нејзините членки, наведуваат медиумите.