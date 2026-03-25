Мерц отворен за дополнителни мерки за намалување на цените на енергенсите

Германскиот канцелар Фридрих Мерц е отворен за дополнителни мерки против растечките цени на енергијата и бензинот како резултат на војната во Иран, изјави тој денеска.

Првичниот пакет мерки, кој вклучува фиксирање на цените на бензинските пумпи, би можел да биде усвоен оваа недела во Бундестагот и Бундесратот, рече канцеларот за време на парламентарното испитување на владата.

Сепак, тоа нема да биде доволно за да се ограничат цените на таков начин што тие повторно ќе станат прифатливи за потрошувачите – рече тој.

Затоа се можни понатамошни мерки, но Мерц беше скептичен за некои од предложените, пренесе ДПА.

Данокот на екстра профит ми се чини дека предизвикува значителни даночно-правни проблеми само поради дефиницијата на екстра профитот. Но, отворен сум за секаква дискусија – рече тој.

Мерц истакна дека неговата влада „не може да го компензира секое движење на цените со даночни мерки или мерки од сојузниот буџет. Најдобриот начин да се вратат цените под контрола е да се заврши војната во Иран“.

Германската влада прави сè што може за да ја постигне таа цел што е можно побрзо – додаде тој.