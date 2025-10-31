Купувајте злато, цената урива рекорди

Во средината на октомври, цената на златото достигна 4.380 долари за унца, што е историски рекорд.

Во изминатата година, цената на златото порасна за повеќе од 55 проценти во номинален износ. Главно поради геополитичките тензии, инфлацијата и побарувачката од Азија, но и голем број други фактори.

Покрај основната причина, побарувачката за безбедни средства во неизвесни времиња, цената на златото е водена од стравот од инфлација и економска нестабилност, проследена со геополитички тензии.

Сето ова доведе до големи купувања од страна на централните банки во големите економии, со што се забрзува растот на цените.

Очекуваните пониски каматни стапки и слабеењето на американскиот долар го прават златото уште попривлечно во споредба со другите средства, што ја зголемува побарувачката за инвестиции. Сите овие фактори се меѓусебно поврзани, а аналитичарите предвидуваат дека цената би можела да продолжи да расте ако тензиите и инфлацијата се влошат.

Повеќето експерти очекуваат понатамошен раст на цената на златото во наредните години

На 7 октомври 2025 година, Голдман Сакс ја ажурираше својата прогноза за цената на златото, зголемувајќи ја на 4.900 долари за унца за декември 2026 година, во споредба со претходната проценка од 4.300 долари. Главните причини за ажурирањето се очекувањата дека централните банки ќе купат просечно 80 тони злато во 2025 година и 70 тони во 2026 година, особено земји како Кина и Индија, со цел да ги диверзифицираат своите резерви. Според Голдман Сакс, ова ќе биде главниот двигател на континуираниот раст на цената на златото.

suradeach-saetang-on-unsplash

Аналитичарите исто така веруваат дека трендовите ќе продолжат – послаб американски долар, геополитички тензии, трговски војни и растечки интерес од малопродажните инвеститори за злато како заштита од инфлација и нестабилност.

Тие исто така предупредуваат дека е нереално да се очекува пад на цената на златото во наредните години, иако според минатите индикатори, падот треба да се случи поради заситеноста на пазарот.

Според анкетата на лидерите на централните банки од целиот свет од страна на Светскиот совет за злато, 95 проценти од централните банкари очекуваат глобалните резерви на злато да се зголемат оваа година, а рекордни 43 проценти предвидуваат дека резервите на нивните банки ќе се зголемат во истиот период.

Ниту еден испитаник не рекол дека очекува нивните резерви да се намалат оваа година, и покрај рекордните цени на златото.

Купувањето злато е исто така поттикнато од желбата за диверзификација на резервите. Речиси три четвртини од испитаниците очекуваат уделот на американскиот долар во глобалните резерви да се намали во текот на следната година, бидејќи банките додаваат злато и други валути.

Според официјалните податоци, САД моментално имаат најголеми резерви на злато – 8.133 тони злато. Потоа следуваат Германија со 3.350 тони, Италија со 2.451 тони и Франција со 2.437 тони. Следат Русија, Кина, Швајцарија, Јапонија, Индија и Холандија.

Некои аналитичари се сомневаат во овие официјални бројки и веруваат дека, на пример, Кина има многу поголеми резерви што ги стекнува преку посредници, но и сопствено производство што не го пријавува во официјалната статистика.

Интересно е што Меѓународниот монетарен фонд има големи резерви на злато, имено 90,5 милиони унци или 2.814 тони злато.

Најголемиот извор на злато на ММФ дојде во времето на неговото основање, кога неговите членови плаќаа 25 проценти од своите почетни квоти во злато, а огромното мнозинство од каматата на кредитите исто така беше отплатена во злато.