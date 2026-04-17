Петок, 17 април 2026
Царина во две недели спречи четири обиди за криумчарење злато

„Ги следиме случувањата и трендовите во светот и поставуваме соодветни профили на ризици. Во изминатите две недели на граничен премин Меѓународен Аеродром Скопје беа откриени три обиди за криумчарење на злато со тежина од 285 грама и со вредност од 23 илјади евра“. Ова го истакна директорот на Царинската Управа, Бобан Николовски во вчерашното гостување на Централниот Дневник на МРТ 1. Царинска управа, претходно, информираше и за спречен обид за криумчарење злато на Богородица.

Златото во сите случаи е запленето, а против осомничените се поднесени кривични пријави.

Директорот во гостувањето потсети и на случајот во кој царински службеници на Меѓународен Аеродром Скопје спречија криумчарење на 1,7 килограми скапоцен златен накит, којшто во тек на кривичната постапка од страна на судски вештак беше проценет на речиси еден милион евра.

Поврзани вести

Здравје  | 17.04.2026
Скопје домаќин на 18. Европски конгрес на абдоминални хирурзи
Здравје  | 17.04.2026
Алиу: И мала држава може да развива силни научни ресурси, доказ за тоа успешните трансплантации на црн дроб и рожница во Македонија
Култура  | 17.04.2026
Ѕвездата на Париската опера, балерината Роксан Стојанов и Антонио Конфорти го отвораат 22. издание на „Танц фест“ на 18 април во МНТ