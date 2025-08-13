 Skip to main content
13.08.2025
Среда, 13 август 2025
Израел забележа рекордно високи ноќни температури

13.08.2025

Јennifer Guerin on Unsplash

На брегот на Мртвото Море во Израел е измерена рекордна минимална температура од 36,6 степени Целзиусови, што е највисока ноќна температура досега регистрирана во земјата, соопшти Израелската метеоролошка служба.

Рекордот е забележан на планината Содом, во источниот дел на земјата, и го надминува претходниот од 35,5 степени. Властите издадоа повеќе предупредувања до граѓаните да останат во затворен простор, бидејќи се очекува врвот на топлотниот бран да донесе и до 50 степени во внатрешноста.

Мртвото Море, на границата со Јордан, е најниската точка на Земјата, на околу 430 метри под морското ниво.

