Заврши видео-средбата на европските лидери со Зеленски и со Трамп

Facebook/Володимир Зеленський

Европските лидери изразија задоволство од денешните разговори со американскиот претседател Доналд Трамп пред неговиот самит со рускиот претседател Владимир Путин, велејќи дека во голема мера ги споделуваат целите за состанокот в петок – кои започнуваат со постигнување прекин на огнот во Украина.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон го пренесоа заедничкиот европски став дека одлуките за Украина не можат да се донесат без Украина, нагласувајќи дека таа мора да биде вклучено во секоја конечна одлука. Тие, исто така, ја поддржаа идејата за можен иден трилатерален самит со Трамп и Путин.

Макрон изјави дека Трамп ќе побара прекин на огнот од Кремљ за време на неговата средба со Путин.

„Американската волја е да се добие прекин на огнот на крајот од оваа средба“, рече Макрон, додавајќи: „Сè што се однесува на Украина мора да се дискутира со Украина“.

Тој нагласи дека е за тоа претседателот Володомир Зеленски целосно да биде вклучен во преговорите меѓу Русија и САД.

Макрон истакна дека разговорот со Трамп овозможил американскиот претседател да ги изнесе своите намери за средбата на 15 август, а европските лидери да ги објаснат своите очекувања.

– Добро е што Русија и САД разговараат, рече тој, „но важно е Европа да биде слушната кога станува збор за прашања што го засегаат континентот, како што е војната во Украина“.

По разговорите, германскиот канцелар Фридрих Мерц рече дека е „многу среќен“ што претседателот Зеленски можел да го посети Берлин и заедно да ја одржат видео-средбата со европските лидери и Трамп. Тој потсети дека на денешен датум, 13 август, пред 64 години започнала изградбата на Берлинскиот ѕид – „симбол на поделбата на Европа“, додавајќи дека „руската инвазија на Украина повторно ја отвори таа поделба“.

Мерц нагласи дека Европа прави сè за да ја постави агендата за претстојниот состанок меѓу Трамп и Путин во Алјаска и изрази надеж за успех на самитот.

– Во Алјаска, безбедносните интереси на Европа и Украина мора да бидат заштитени, изјави тој.

Канцеларот додаде дека САД знаат дека можат да се потпрат на своите европски партнери за постигнување мир, и дека „правилната хронологија“ е прво прекин на огнот, а потоа долгорочен мировен договор.

– Правно признавање на руската сопственост врз украинска територија не може да се случи, рече Мерц, нагласувајќи дека мора да постојат силни безбедносни гаранции со почитување на украинскиот суверенитет.

Мерц предупреди дека, доколку нема поместување од страна на Русија кон мир, Европа и САД ќе мора да извршат поголем „притисок“ врз Путин. – Трамп го знае ова и се согласува, рече тој.

Зеленски, пак, му се заблагодари на Мерц и на Германија за воената поддршка, како и на сите партнери – меѓу кои Урсула фон дер Лајен, Марк Руте, Џорџа Мелони и Емануел Макрон – нагласувајќи: „Сите лидери од целиот свет сакаат едно – мир во Украина“.

– Сè што се однесува на Украина мора да се дискутира со Украина – мора да бидеме дел од разговорот, рече Зеленски и додаде дека „Трамп нè поддржа денес и САД се подготвени да нè поддржат“.

Тој повика на нови санкции кон Русија ако Кремљ не се согласи на прекин на огнот. – Путин блeфира, се обидува да притиска по целата фронтовска линија. Русија се преправа дека може да ја окупира цела Украина – тоа не е вистина. Путин не сака мир – сака да ја окупира нашата земја, посочу украинскиот претседател.

Зеленски истакна дека санкциите се ефикасни и и наштетуваат на руската воена економија. За средбата во Алјаска, рече:

„Се надеваме дека централната тема ќе биде прекин на огнот. Американскиот претседател го кажа тоа неколку пати“.

Тој соопшти дека Трамп му предложил да стапат во контакт по средбата со Путин за да ги разгледаат резултатите и да ги дефинираат идните чекори.

Самитот меѓу Трамп и неговиот руски колега ќе се одржи во заедничката база Елмендорф-Ричардсон во Алјаска, соопшти денеска официјален претставник на Белата куќа.