Подобро е децата да голтнат малку песок отколку да се капат во базен, вели педијатар

Freepik

Настинки, инфекции и стомачни вируси, се најчестиот проблем со кој родителите кои одат на одмор со мали деца се соочуваат, но тоа не мора нужно да го уништи целото патување.

Д-р Саша Милиќевиќ, педијатар и д-р Верослава Станковиќ, специјалист за хигиена на храната на ТВ Прва зборуваа за тоа што е здраво за децата и како родителите да се справат со проблемите на одмор.

Според Милиќевиќ, многу е подобро децата да се навикнат на пливање во море, а морската вода може да има добар ефект врз имунитетот и здравјето.

Водата во базените е полна со хлор, тој е добар, но ако го стават во голема количина, може да предизвика дисбаланс во желудникот. Исто, некои деца имаат алергии, па базенот никогаш не може да биде чист како морската вода, рече Милиќевиќ.

Тој додаде дека треба да се внимава за време на одморот да не се користи мраз ако водата не е за пиење бидејќи и тој може да предизвика проблеми со желудникот. Покрај тоа, важно е, додава тој, да се води грижа за редовно миење на рацете, и кај децата и кај возрасните, бидејќи така често се пренесуваат бактериите.

Како што истакна, морската вода, аеросолите и генерално престојот на море се здрави и за децата и за возрасните. Тој истакна дека моментите кога можеме да се опуштиме се важни и за здравјето и на возрасните и на децата, кои сметаат дека нивните родители се порелаксирани.

Тој рече дека треба само да се внимава климата да не се менува често ако патувате на повеќе локации, планини, езера, тоа може да им пречи на некои деца и да им го ослабне имунитетот.

Д-р Верослава Станковиќ, специјалист за хигиена на храната, истакна дека понекогаш децата премногу се заштитуваат на одмор и дека имунитетот не се развива.

Ги штитиме децата премногу, ги чуваме под стаклено ѕвоно и затоа и нивниот имунитет е слаб и често се болни, имаат различни алергии… треба да ги оставиме да уживаат, па што ако голтнат малку песок, нема проблем, лесно ќе го исфрлат, изјави Станковиќ за ТВ Прва.

Таа додава и дека стресот може да биде проблем и за децата и за возрасните, и затоа е важно и за родителите и за децата да се одморат.