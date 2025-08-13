 Skip to main content
13.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 13 август 2025
Неделник

Вучиќ нема да менува Устав за повторно да се кандидира: Ја завршувам кариерата со неоспорни успеси

Балкан

13.08.2025

Српскиот претседател вели дека нема да го менува Уставот за повторно да се кандидира и дека ја завршува претседателската кариера со многу успеси, пишува српска српска „Република“.

– Едноставно кажано, не сум диктатор, го завршувам мандатот за нешто повеќе од една година. Но, секогаш ќе бидам со Србија и ќе ги поддржувам оние што сакаат најдобро за државата – изјави српскиот лидер по средбата со австрискиот канцелар Кристијан Штокер, нагласувајќи дека ниту блокадите ниту странските медиуми нема да ја променат политиката на Србија.

Вучиќ како клучни резултати ги наведе седумпати поголемиот аеродром, десетпати поуспешниот национален авиопревозник, изградбата на автопати, железнички линии и научно-технолошки паркови. Јавниот долг, рече тој, се намалил од 79 % од БДП во времето кога бил премиер, на 44 % денес — двојно под просекот на ЕУ.

Српскиот лидер се осврна и на деветмесечните протести и блокади, велејќи дека тие се легитимен начин за изразување незадоволство, но дека воопшто не биле пријавени како законски собири. Додаде дека предвремените избори ќе бидат распишани кога ќе одлучат надлежните институции, пред законскиот рок.

Одговарајќи на прашање од новинар од австриската новинска агенција АПА во врска со Косово, српскиот претседател рече:

– Бидејќи веќе ме влечете за јазик, а јас никогаш не би го рекол тоа, тогаш ќе го кажам. Кога ќе дојдете тука и ќе ни кажете „мора да го признаете Косово“, тоа е смешно за вас, но не и за мене. Зедовте 14 проценти од територијата на оваа земја и нашиот народ. И за вас е смешно, но не и за мене. Велите „не гледајте во минатото, не размислувајте за тоа, туку гледајте во иднината“. Значи, ни кажувате да го признаеме Косово, на еден или друг начин. Да се усогласиме со политиката на ЕУ, а политиката на ЕУ се санкции против Русија, политиката на ЕУ е интегритетот на Украина. Па, тука се чини дека само Србија е принципиелна.

Вучиќ додаде и дека проблемите меѓу Белград и Приштина мора да се решаваат со дијалог и дека сè останато би било катастрофа.

Поврзани вести

Балкан  | 12.08.2025
Вучиќ за руски медиуми: Србија нема намера да ја промени својата политика
Балкан  | 10.08.2025
Вучиќ најави дека ќе ги ограничи маржите за да се намалат цените во Србија
Балкан  | 08.08.2025
Вучиќ изјави дека ќе бидат распишани вонредни избори