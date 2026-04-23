23.04.2026
Израел чека зелено светло од Трамп за да го врати Иран во „камено време“

Израел е подготвен да продолжи со воена акција против Иран и чека зелено светло од американскиот претседател Доналд Трамп за да го врати Иран во камено доба, изјави денес израелскиот министер за одбрана Израел Кац.

Израелската армија „е подготвена – и во одбранбена и во офанзивна смисла, а целите се веќе одредени“ – рече Кац.

Чекаме зелено светло од Соединетите Американски Држави – пред сè, за да ја елиминираме династијата Хамнеи – додаде Кац, мислејќи на Моџтаба Хамнеи, кој стана наследник на својот татко, ајатолахот Али Хамнеи, како врховен лидер на Иран.

Али Хамнеи беше убиен на почетокот на израелско-американската воена операција против Исламската Република.

