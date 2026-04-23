Рокас од Струга: ЕУ ќе направи се што е во нејзина можност Струга и Охрид да го задржат статусот на УНЕСКО

Менаџирањето со цврстиот отпад и третирањето на канализациските води се врвни приоритети во кои Европската унија ќе направи се што е во нејзина можност со цел Струга и Охрид да го задржат статусот на УНЕСКО. Тоа го истакна денеска амбасадорот на Европската унија во земјава Михалис Рокас по средбата со градоначалникот на Општина Струга Менди Ќура.

На средбата, како што истакна Рокас, било разговарано за евроинтегративниот пат на Република Македонија, како и за предизвиците со кои се соочува Општина Струга.

Беа покренати многу прашања. Едно од нив беше менаџирање со цврстиот отпад и потребата за негово процесирање. Решение е изнајдено со изградба на регионален центар или фабрика за процесирање со цврст отпад. Ќе биде објавен тендер за избор на компанија која што ќе го реализира тоа. Друг проблем кој што беше покренат е третирањето на канализациските води, кои што се испуштаат во езерото. Овие се врвни приоритети со кои што ние како Европска унија ќе направиме се што е во наша можност со цел да можат и Струга и Охрид да го задржат статусот на УНЕСКО – изјави Рокас по средбата.

За подобрување на животот на граѓаните, тој посочи дека ЕУ ја има програмата „People to People“ или „Луѓето за луѓето“, како и програми за меѓугранична соработка со Грција и Албанија.

Според евроамбасадорот, било покренато и прашањето за изградба на градинки, како дел од реформите што треба да се направат во сферата на образованието.

Му ветив на градоначалникот дека во врска со ова тема ќе се вратам во посета заедно со мојот тим, за да видиме како може да изнајдеме решенија. Ми беше кажано дека има голем број деца кои се на листа на чекање за да се запишат во градинка. Во овој период на годината, имајќи во предиот дека веќе сме во средина на годината, малку е потешко да се пронајдат фондови за финансирање. Меѓутоа секогаш ја имаме тука реформската агенда која предвидува фондови. На оваа тема ќе дискутирам и со претставниците на Владата за да можат ова да го третират како приоритет за Општина Струга – подвлече Рокас.

Градоначалникот Ќура истакна дека разговорот поминал во пријателска атмосфера.