Рокас: Има забрзување на процесот на реформите

Eвроамбасадорот Михалис Рокас при посета на Крушево, одговарајќи на новинароско прашање за тоа каков е извештајот за Македонија за напредокот во реформите изјави дека иума забрзување на процесот на реформите споредено со Извештајот од минатата година.

Тој истална оти искрено се надева дека годинашниов извештај ќе може да покаже дека е направен напредок и дека ќе има резултати.

Според Рокас, во тек е подготовката на Извештајот кој треба да се финализира во септември, а до крајот на јуни е рокот за чекорите и мерките што треба да ги спроведат Владата и министерствата.