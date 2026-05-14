Подгответе вкусни тиквички за ручек

Ако барате брз, лесен и вкусен оброк, овие печени тиквички се одличен избор. Комбинацијата од свеж зеленчук, јајца и кремасто сирење создава сочно и ароматично јадење кое е совршено за ручек или лесна вечера.

Состојки:

2 тиквички

1 главица црвен кромид

4 јајца

200 грама фета сирење или моцарела

20 мл масло

40 мл павлака за готвење

сол

бибер

сув зачин по вкус

рендан кашкавал/пармезан за одозгора (по желба)

магдонос



Подготовка:

Загрејте ја рерната на 190°C. Садот за печење премачкајте го со малку масло. Тиквичките исечете ги на тенки кругови, а кромидот ситно исечкајте го. Во посебен сад изматете ги јајцата со павлаката за готвење. Додадете го издробеното сирење и зачинете со сол, бибер и сув зачин по вкус.

Во садот за печење наредете ред тиквички, па додадете малку кромид. Прелијте со дел од смесата со јајца и сирење. Повторувајте ја постапката додека не се потрошат сите состојки. Одозгора, по желба, посипете рендан пармезан/кашкавал. Печете во загреана рерна околу 25–30 минути, додека јадењето добие златно-кафеава боја и убаво се запече. Пред да се послужи наросете со сецкан магдонос.