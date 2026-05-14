Подгответе вкусни тиквички за ручек

14.05.2026

Ако барате брз, лесен и вкусен оброк, овие печени тиквички се одличен избор. Комбинацијата од свеж зеленчук, јајца и кремасто сирење создава сочно и ароматично јадење кое е совршено за ручек или лесна вечера.

Состојки:

  • 2 тиквички
  • 1 главица црвен кромид
  • 4 јајца
  • 200 грама фета сирење или моцарела
  • 20 мл масло
  • 40 мл павлака за готвење
  • сол
  • бибер
  • сув зачин по вкус
  • рендан кашкавал/пармезан за одозгора (по желба)
  • магдонос


Подготовка:
Загрејте ја рерната на 190°C. Садот за печење премачкајте го со малку масло. Тиквичките исечете ги на тенки кругови, а кромидот ситно исечкајте го. Во посебен сад изматете ги јајцата со павлаката за готвење. Додадете го издробеното сирење и зачинете со сол, бибер и сув зачин по вкус.

Во садот за печење наредете ред тиквички, па додадете малку кромид. Прелијте со дел од смесата со јајца и сирење. Повторувајте ја постапката додека не се потрошат сите состојки. Одозгора, по желба, посипете рендан пармезан/кашкавал. Печете во загреана рерна околу 25–30 минути, додека јадењето добие златно-кафеава боја и убаво се запече. Пред да се послужи наросете со сецкан магдонос.