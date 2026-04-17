Петок, 17 април 2026
Иран делумно го ослободи пристапот до Интернет, дозволени телефонски разговори со странство

Властите во Иран делумно го ослободија пристапот до Интернет и повторно дозволија телефонски разговори со странство, по речиси 50-дневни ограничувања воведени по почетокот на конфликтот со САД и Израел.

Според информациите од Техеран, повторно се дозволени меѓународни повици преку фиксна телефонија, додека повиците преку мобилни телефони остануваат блокирани.

Дел од онлајн-услугите, вклучително и оние на „Google“, повторно се достапни, но функционираат нестабилно.

Иранските власти во голема мера го ограничија пристапот до Интернет на крајот на февруари, дозволувајќи користење само на таканаречениот „национален интернет“ што овозможува пристап исклучиво до одобрени домашни веб-страници. Дел од воените и безбедносните структури задржаа неограничен пристап до Интернет.

Владата во Иран ги правдаше мерките дека се донесени од безбедносни причини, додека одредени аналитичари сметаат дека ограничувањата биле насочени и кон спречување на ширење информации за последиците од војната и за севкупното расположение во земјата.

Од минатата седмица на сила е двонеделно примирје меѓу САД и Иран.

