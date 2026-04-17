Цените на нафтата паѓаат по примирјето меѓу Израел и Либан и најавата на Трамп за можен крај на војната во Иран

Цените на нафтата паднаа откако стапи во сила прекинот на огнот меѓу Израел и Либан и по објавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека војната во Иран би можела наскоро да заврши бидејќи Техеран се согласил да се откаже од збогатување ураниум.

Глобалниот референтен бренд на суровата нафта Брент падна на околу 98,5 долари за барел, додека цената на американската сурова нафта се спушти на 93,6 долари.

Сепак, економските аналитичари предупредуваат дека енергетските пазари остануваат многу нестабилни и водени од геополитичките случувања. Трите дена помирни фјучерси на пазарите на нафта досега оваа недела не се очекува да траат долго поради нестабилната геополитичка ситуација на најважната линија за превоз на нафта во светот.

Снабдувањето е сè уште строго ограничено, а транспортот на нафта низ Ормуската Теснина е блокиран. Ценовните ризици се големи, со потенцијал за голем раст ако продолжат блокадите или можен пад ако се најде дипломатски решение и состојбата почне да се нормализира.

Цената на нафтата има потенцијал или да скокне до нови максимуми или да се спушти на нивоата пред војната, во зависност од разговорите меѓу САД и Иран, но најмногу од сè – од статусот на пловност во Ормуската Теснина и колку брзо би можел да се обнови нормалниот сообраќај.