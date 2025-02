Хамас ги предаде телата на четворица израелски заложници на Црвениот крст

Палестинската милитантна група Хамас денеска ги предаде телата на четворица израелски заложници на Црвениот крст во Појасот Газа. Преносот во живо од Кан Јунис прикажа сцена со насобрани луѓе кои аплаудираа, додека вооружени милитанти со маски ја надгледуваа церемонијата.

Четири црни ковчези беа изложени на подиумот, зад кој имаше постер со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху прикажан како крвав вампир над фотографиите од четворицата загинати. „Воениот злосторник Нетанјаху и неговата армија ги убија со ракети од ционистички борбени авиони“, пишуваше покрај фотографиите. Израелска телевизија го нарече настанот „театар на теророт“.

Hamas literally assembled a stage to display the caskets of an elderly man, a young mother, and two small children whom they kidnapped and murdered on October 7.



The spectacle was welcomed by cheering, yes cheering, Gazans.



There are no words for this depravity. pic.twitter.com/smIoIAzuaN