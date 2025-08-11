Германската железничка инфраструктура е „темпирана бомба“, се зголемува бројот на несреќи

Freepik

Германска инфраструктурна „темпирана бомба“, патиштата се распаѓаат, а бројот на несреќи брзо се зголемува. На 28 јули, во близина на градот Ридлинген во сојузната покраина Баден-Виртемберг, патнички воз излета од шините. Како резултат на несреќата, загинаа три лица: машиновозачот, вработен во железничката компанија и еден патник. Најмалку 41 лице беше повредено, вклучувајќи и некои сериозно повредени.

Германија е европски лидер по бројот на железнички несреќи. Статистиката од минатата година сè уште не е достапна, но во 2023 година, во Германија се регистрирани 312 железнички несреќи, што е највисока бројка меѓу земјите од Европската Унија.

Според годишната проценка на состојбата на инфраструктурата спроведена од „DB InfraGO“, лошата состојба на системите за сигнализација и контрола на сообраќајот е Ахилова пета на сигурноста на германската железничка мрежа. Покрај тоа, 35% од железничката инфраструктура бара реставрација, 17% бара поправки, а половина од сигналните столбови треба да се заменат.

Во 2024 година, 37% од возовите на долги релации доцнеле повеќе од 6 минути, а „точноста“ била 62,5%, најлошата бројка во последните дваесет години, иако откажаните возови не се бројат.

Причината што се наведува во извештајот е тоа што многу години има недоволно финансирање и ниски инвестиции – владините трошоци за железничката мрежа биле само околу 115 евра по глава на жител во 2023 година, во споредба со 400–477 евра во Швајцарија и Австрија.

