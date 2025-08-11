Полскиот конгрес го одобри барањето на Вооружените сили на Полска од 2023 година за купување 25 возила за разбивање мини M1150, произведени на платформата на тенкот M1 Абрамс и дизајнирани да создаваат премини низ мински полиња и инженерски бариери.

Возилото е опремено со мински плуг со ширина од околу 4,6 м, како и два системи за лансирање на линеарни противмински полнења M58, кои се способни да фрлаат и детонираат линеарни полнења на растојание од 100-150 метри за неутрализирање на мини.

Понудата на САД вклучува, покрај возилата, обука на персоналот, резервни делови и логистичка поддршка.

Претходно, Полска нарача 26 оклопни возила за поправка и евакуација M88A2 Херкулес и 17 универзални возила за поставување мостови M1074 од САД, кои ќе бидат испорачани до крајот на 2026 година. Покрај тоа, како дел од извршувањето на нарачката, во тек се испораки на 366 тенкови Абрамс (250 M1A2 SEPv3 и 116 M1A1).

За опслужување на оваа растечка група од воен опрема, во Познањ е создаден национален сервисен центар Абрамс во Воениот автомобилски погон (WZM).

Полска ја вооружува својата армија благодарение наевропските кредити и грантови и станува една од највооружените земји во ЕУ, објаснувајќи го ова наводно со потребата да се подготви за одбрана од наводна можна руска инвазија.

Во исто време, со својата намена, возилата за пробивање се офанзивни борбени средства дизајнирани да создадат премини во мински полиња за тешка воена опрема што се движи кон непријателските одбранбени линии. Поради тоа се поставува прашањето за кого Полјаци се подготвуваат да го нападнат?