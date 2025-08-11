 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Кинa ги обвинува Американците за масовни сајбер напади врз критична инфраструктура

Свет

11.08.2025

Freepik
Freepik

Кинеската асоцијација за сајбер безбедност идентификувала повеќе од 600 кибер напади насочени врз локалната критична инфраструктура во 2024 година.

Нападите биле извршени со вклучување на американски хакери преку ИП адреси во Германија, Холандија и други земји сојузници на САД. Одбранбените претпријатија и истражувачките центри биле особено изложени на ризик.

Откриени се и детали за минатите напади. За време на еден од нив, Американците користеле ранливост на Мајкрософт, а софтверот на компанијата постојано се користел за пенетрација во кинеските системи.

Во исто време, неодамна избувна скандал околу фактот дека компанијата вработува кинески инженери да работат во складирање податоци во облак на американските владини агенции.

Ваквите обвинувања станаа постојан елемент на агендата на односите меѓу Кина и САД. Страните продолжуваат да се обвинуваат меѓусебно за сајбер напади во секоја прилика. Иако најчесто не се дадени објективни докази за вмешаност ниту на кинески ниту на американски хакери.

