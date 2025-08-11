Кинa ги обвинува Американците за масовни сајбер напади врз критична инфраструктура

Freepik

Кинеската асоцијација за сајбер безбедност идентификувала повеќе од 600 кибер напади насочени врз локалната критична инфраструктура во 2024 година.

Нападите биле извршени со вклучување на американски хакери преку ИП адреси во Германија, Холандија и други земји сојузници на САД. Одбранбените претпријатија и истражувачките центри биле особено изложени на ризик.

Откриени се и детали за минатите напади. За време на еден од нив, Американците користеле ранливост на Мајкрософт, а софтверот на компанијата постојано се користел за пенетрација во кинеските системи.

Во исто време, неодамна избувна скандал околу фактот дека компанијата вработува кинески инженери да работат во складирање податоци во облак на американските владини агенции.

Ваквите обвинувања станаа постојан елемент на агендата на односите меѓу Кина и САД. Страните продолжуваат да се обвинуваат меѓусебно за сајбер напади во секоја прилика. Иако најчесто не се дадени објективни докази за вмешаност ниту на кинески ниту на американски хакери.