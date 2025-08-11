 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

Петмина новинари на Ал Џезира убиени во израелски напад во Газа

Свет

11.08.2025

Петмина новинари на Ал Џезира, меѓу кои и познатиот дописник Анас ал-Шариф, беа убиени во неделата вечерта во израелски напад врз новинарски шатор пред главната порта на болницата „Ал Шифа“ во градот Газа.

Во нападот загинаа и дописникот Мухамед Креикех, како и снимателите Ибрахим Захер, Мухамед Нуфал и Моамен Алива. Вкупно седум лица го загубија животот, објави Ал Џезира.

Кратко пред да биде убиен, 28-годишниот ал-Шариф објави на X дека Израел спроведува интензивно и концентрирано бомбардирање или таканаречени „појаси од оган“ врз источните и јужните делови на градот Газа. Во неговото последно видео, се слушаат силни експлозии и се гледа небото осветлено од огнени блесоци.

Ал Џезира го осуди нападот како уште еден очигледен и однапред планиран напад врз слободата на медиумите и како обид да се замолчат гласовите кои ја разоткриваат претстојната окупација на Газа.

Израелската војска го обвини ал-Шариф за раководење со ќелија на Хамас и за организирање на ракетни напади врз израелски цивили и војници, тврдејќи дека поседува недвосмислени докази за неговата поврзаност со групата.

