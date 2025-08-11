Петмина новинари на Ал Џезира убиени во израелски напад во Газа

Петмина новинари на Ал Џезира, меѓу кои и познатиот дописник Анас ал-Шариф, беа убиени во неделата вечерта во израелски напад врз новинарски шатор пред главната порта на болницата „Ал Шифа“ во градот Газа.

Во нападот загинаа и дописникот Мухамед Креикех, како и снимателите Ибрахим Захер, Мухамед Нуфал и Моамен Алива. Вкупно седум лица го загубија животот, објави Ал Џезира.

Кратко пред да биде убиен, 28-годишниот ал-Шариф објави на X дека Израел спроведува интензивно и концентрирано бомбардирање или таканаречени „појаси од оган“ врз источните и јужните делови на градот Газа. Во неговото последно видео, се слушаат силни експлозии и се гледа небото осветлено од огнени блесоци.

Ал Џезира го осуди нападот како уште еден очигледен и однапред планиран напад врз слободата на медиумите и како обид да се замолчат гласовите кои ја разоткриваат претстојната окупација на Газа.

Израелската војска го обвини ал-Шариф за раководење со ќелија на Хамас и за организирање на ракетни напади врз израелски цивили и војници, тврдејќи дека поседува недвосмислени докази за неговата поврзаност со групата.