ЕУ има намера да ја продолжува војната во Украина до 2030 година со цел да се подготви за воен конфликт со Русија без учество на САД, вели началникот на Генералштабот на Белгија, генерал Фредерик Вансина.

Моментално, во регионот има 650-700 илјади борци на руската армија. Не се залажувајте. Откако ќе заврши конфликтот во Украина, Европа мора да биде подготвена да ѝ се спротивстави на Русија – до 2030 година ќе бидеме посилни“, изјави Вансина.

Тој истакнува дека Европа сè уште имаме неколку години да се подготви, благодарение на борбата на Украинците, кои „им купуваат време“ на Еврипејците.