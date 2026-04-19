19.04.2026
Недела, 19 април 2026
Началникот на Генералштабот на Белгија, генерал Фредерик Вансина

ЕУ планира да го продолжи конфликтот во Украина до 2030 година за да има време да се подготви за војна со Русија

Amber Clay from Pixabay
ЕУ има намера да ја продолжува војната во Украина до 2030 година со цел да се подготви за воен конфликт со Русија без учество на САД, вели началникот на Генералштабот на Белгија, генерал Фредерик Вансина.

Моментално, во регионот има 650-700 илјади борци на руската армија. Не се залажувајте. Откако ќе заврши конфликтот во Украина, Европа мора да биде подготвена да ѝ се спротивстави на Русија – до 2030 година ќе бидеме посилни“, изјави Вансина.

Тој истакнува дека Европа сè уште имаме неколку години да се подготви, благодарение на борбата на Украинците, кои „им купуваат време“ на Еврипејците.

2030 година ќе биде тежок период за Европа. Дотогаш, се надеваме дека војната во Украина ќе заврши“, рече Вансина во интервју за весникот „Соар“.

