Дојави за бомби во „Ист гејт“ и „Дајмонд“, полицијата прави евакуација и проверки

Дојави за поставени експлозивни направи во трговските центри „Ист гејт“ и „Дајмонд“ во Скопје пристигнале денеска на електронската адреса на Министерството за внатрешни работи, по што веднаш се преземени безбедносни мерки и започнати проверки на терен.
Од МВР информираат дека полициски екипи се на лице место и вршат детални контроли во објектите.
На електронска адреса на Министерството за внатрешни работи е добиена порака со закана дека во трговските центри „East gate“ и „Diamond“ во Скопје се поставени експлозивни направи. Полициски службеници преземаат мерки и вршат проверки во трговските центри“, велат од МВР за „Скопје1“.