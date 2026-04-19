Дојави за бомби во „Ист гејт“ и „Дајмонд“, полицијата прави евакуација и проверки

Дојави за поставени експлозивни направи во трговските центри „Ист гејт“ и „Дајмонд“ во Скопје пристигнале денеска на електронската адреса на Министерството за внатрешни работи, по што веднаш се преземени безбедносни мерки и започнати проверки на терен.

Од МВР информираат дека полициски екипи се на лице место и вршат детални контроли во објектите.