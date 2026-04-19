19.04.2026
Пожар кај Арбанашко, Старо Нагоричане изгореа сува трева, смрека и дабова шума

 Сува трева, смрека и мешовита дабова шума изгореа вечра кај село Арбанашко во општина Старо Нагоричане, информираа денеска од Територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане и од Регионалниот центар за управување со кризи.

Гореше мешана шума во село Арбаншко, станува збор за плаинско село. Успеавме да го изгасиме по неколку часовна интервенција“, изјави команирот на ТППЕ, Далибор Трајковски.

Според информацијата, вчера во 16:50 часот село Арбанашко горела сува трева, смрека, мешовита шума. Пожарникарите интервенирале со две противпожарни возила и седум пожарникари, во интервенцијата се вклучиле и припадници на МВР, од Полициската станица Старо Нагоричане. Интервенцијата траела до 20:40 часот.

Поврзани вести

Фудбал  | 19.04.2026
Ќе ги препознаете ли? Ретро фотографија од ФК Вардар од седумесеттите
Свет  | 18.04.2026
Кина претстави подводно, бионичко, роботско возило кое може да плови во големи длабочини на океанот
Македонија  | 18.04.2026
Во Скопје се одржува меѓународен настан за женско лидерство и европската перспектива на регионот