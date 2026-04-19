Чешкиот министер за надворешни работи: Го признавме Косово под притисок од Медлин Олбрајт

Чешкиот министер за надворешни работи, Петр Мацинка, изјави дека неговата земја го признала Косово под притисок од поранештана државна секретарка на САД, Медлин Олбрајт.

Чешката влада подлегна на одредени притисоци кога ја призна независноста на Косово во 2008 година“, изјави Мацинка.

Тој оцени дека таквата одлука веројатно е последица на врските на тогашниот чешки министер за надворешни работи Карел Шварценберг со поранешната државна секретарка на САД, Медлен Олбрајт.