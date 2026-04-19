19.04.2026
Работници во Индија се принудени да ги тренираат роботите кои подоцна ќе им го земат работното место

Свет

Работниците во една индиска фабрика се принудени да работат со камери прикачени на главите, кои го снимаат секое движење на нивните раце.

Снимените видеа потоа, наводно, се користат за обука на вештачка интелигенција што ќе ги контролира роботите, кои треба да ја преземат работата во иднина.

Слични камери користат и работници во други фабрики, снимајќи го целиот процес на шиење, склопување електроника, сортирање компоненти и така натаму.

Всушност, луѓето со овие видео-снимки ги обучуваат роботите кои еден ден ќе ги земат нивните работни места и ќе ги остават без работа.

