Муцунски на маргините на Форумот во Анталија оствари повеќе билатерални средби со негови колеги

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски на маргините на Анталија Дипломатскиот Форум 2026 остварил повеќе билатерални средби со негови колеги, португалскиот министер за надворешни работи, Пауло Рангел, министерот за надворешни работи на Косово, Глаук Коњуфца, директорот за Континентална Европа во Министерството за надворешни работи на Франција, Брис Рокфеј, како и директорот за Западна Европа во Европската служба за надворешни работи, Емануеле Ѓауфрет.

За средбите Муцунски информира преку Фејсбук, нагласувајќи дека имал исполнета политичка агенда.

Муцунски истакнува дека на средбата со министерот Рангел, ги потврдиле одличните билатерални односи и разговарале за нивно понатамошно унапредување, со акцент на евроинтегративниот процес, нашата активна улога во НАТО и придонесот кон колективната безбедност.

Со министерот Коњуфца разменивме мислења за билатералната соработка, регионалните прашања и евроинтегративните процеси, како и за понатамошно зајакнување на соработката во овој контекст. На средбите со директорите Рокфеј и Ѓауфрет разговаравме за напредокот во пристапниот процес, имплементацијата на Реформската агенда, со посебен акцент на владеењето на правото и јавната администрација, како и за поддршката во овие процеси и актуелните случувања во регионот и Европа“, објави министерот.

Муцунски вчера во рамки на учеството на Форумот се обратил на панел посветен на новите можности во регионалната и интерконтиненталната поврзаност, на тема „New Opportunities in Connectivity“ (Нови можности за поврзување).

Од Министерството за надоврешни работи и надворешна трговија (МНРиНТ) информираат дека во своето обраќање Муцунски истакнал дека поврзаноста денес претставува клучен елемент за економската отпорност, регионалната стабилност и одржливиот развој, особено во услови на зголемена геополитичка неизвесност и трансформација на глобалните синџири на снабдување. Тој нагласил дека земјава, како држава со стратешка позиција на крстопатот меѓу Европа и поширокиот евроазиски простор, има активна улога во унапредувањето на регионалната инфраструктурна и транспортна поврзаност.