Недела, 19 април 2026
Даноците во Велика Британија растат со најбрзо темпо во светот

Британското Министерство за финансии ги зголемува даноците со најбрзо темпо во светот. Според податоците на ММФ, поради повторените давачки врз домаќинствата и бизнисите, даночниот товар на земјата ќе достигне 42,1% од БДП до 2030 година, што е највисокото ниво во мирно време, пишува „Телеграф“.

Според изданието, зголемувањето на даноците ќе изнесува дополнителни 130 милијарди фунти годишно, или 4.000 фунти по домаќинство.

Зголемувањето на даноците е принудна мерка од страна на владата во услови на пад на приходите од буџетот на Велика Британија. Економистите предупредуваат дека даноците ќе мора да се зголемат уште повеќе за да се финансираат дополнителни трошоци за одбрана

Ова е неодговорно и целосно неприфатливо за нашата економија. Наместо да ги зголемува даноците за да финансира нови исплати за социјална помош, лабуристите треба да ги стават трошоците под контрола, да го намалат даночниот товар и да живеат во рамките на своите можности“, вели министерот за финансии во сенка, Мел Страјд

