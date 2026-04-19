Даноците во Велика Британија растат со најбрзо темпо во светот

Британското Министерство за финансии ги зголемува даноците со најбрзо темпо во светот. Според податоците на ММФ, поради повторените давачки врз домаќинствата и бизнисите, даночниот товар на земјата ќе достигне 42,1% од БДП до 2030 година, што е највисокото ниво во мирно време, пишува „Телеграф“.

Според изданието, зголемувањето на даноците ќе изнесува дополнителни 130 милијарди фунти годишно, или 4.000 фунти по домаќинство.

Зголемувањето на даноците е принудна мерка од страна на владата во услови на пад на приходите од буџетот на Велика Британија. Економистите предупредуваат дека даноците ќе мора да се зголемат уште повеќе за да се финансираат дополнителни трошоци за одбрана