Руски научници создале вештачка интелигенција која спроведува самостојни научни истражувања

Научници од Институтот АИРИ, Универзитетот „Инополис“ и ИТМО создалеа систем од агенти за вештачка интелигенција кои, по поставувањето на задача, самостојно спроведуваат научни истражувања: анализираат литература, спроведуваат експерименти на калуд сервери и формираат публикација во потребниот формат, објави РАН.

Ваквиот системот на вештачка интелигенција создал комплетна научна публикација на тема Интернет на нештата. 90% од работата била извршена и формулирана во текстот на публикацијата од страна на системот за вештачка интелигенција, а преостанатите 10% вклучуваат проверка и валидација на податоците од страна на човечки научници.

Статијата успешно ја поминала меѓународната рецензија од колеги и стана првата публикација генерирана од вештачка интелигенција во Русија прифатена на конференција од ниво А.